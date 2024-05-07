"الحزب" يشن هجوماً بالمسيّرات والصواريخ ويقتل ضابطين إسرائيليين

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ ضابطين احتياطيين قُتلا في هجومٍ بطائرة مُسيرة مفخخة، نفذته المقاومة الإسلامية في لبنان- حزب الله، أمس الإثنين، بالقرب من مستوطنة المطلة في شمال فلسطين المحتلة. وقال جيش الاحتلال "إن الضابطين دان كاماغي ونعمان هيرتز، وكلاهما يبلغان من العمر 31 عاما يخدمان في اللواء 551". وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنّه "خلال شهر نيسان الماضي، قتل 4 إسرائيليين بينهم 3 جنود، وأصيب 37 إسرائيلياً بينهم 5 إصابات خطيرة جداً".

ست مسيّرات بعملية مزدوجة

وفي السياق، صعّد حزب الله من عملياته العسكرية ضد المواقع الإسرائيلية، مكرراً تجربة تنفيذ عمليات مركبة، يتزامن فيها اطلاق الصواريخ والمسيرات. وظهراليوم الثلاثاء أطلق الحزب 6 مسيرات مفخخة دفعة واحدة، مستهدفاً المواقع الإسرائيلية، ومحاولاً إرباك القبة الحديدية لإصابة الهدف. وحسب ما تفيد تقارير إسرائيلية، فقد تم اعتراض طائرة واحدة فقط فيما المسيرات الخمس الأخرى انفجرت في مواقع. وأشارت التقارير الإسرائيلية غلى أن المسيّرات قد أصابت أهدافها.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن حزب الله شن عمليات مزدوجة شملت إطلاق صواريخ ومسيرات في اتجاه مناطق حدودية بالجليل الأعلى. وكشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن "الدفاع الجوي اعترض مسيرة أطلقت من جنوب لبنان نحو الجليل، بينما انفجرت أخرى من دون أضرار".

ونشرت فيديوهات للمسيرات الانقضاضية في أجواء المستعمرات الشمالية في فلسطين المحتلة، وتفعيل للقبة الحديدية وصافرات الإنذار، مقابل القطاع الشرقي، مع أصوات انفجارات من ريموت نفتالي جنوباً مروراً بمستعمرة المنارة وصولاً حتى منطقة راميم وكريات شمونا وكفريوفال.