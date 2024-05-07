الشخير قد يهددك بالوفاة- ما السبب؟

الشخير هو حالة شائعة تؤثر على جودة النوم، وتحدث عندما يكون تدفق الهواء عبر الأنف والفم غير طبيعي، وقد يكون الشخير علامة على حالة أكثر خطورة تسمى انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.

يوضح "الكونسلتو" في السطور التالية، لماذا قد يسبب الشخير الوفاة في بعض الأحيان، وفقًا لما ذكره موقع "Very well health".

أضرار الشخير على الصحة

تشير الأبحاث والدراسات إلى أن إلى الشخير المزمن قد يزيد من خطر الإصابة ببعض الحالات الصحية الخطيرة، مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني.

وتشمل الأضرار الصحية التي قد يسببها الشخير لصحة الجسم ما يلي:

- السكتة الدماغية والتمزق الأوعية الدموية: يزيد الشخير من خطر السكتات الدماغية نتيجة لانسداد وتمزق الأوعية الدموية. دراسة أجريت في الصين أشارت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الشخير كانوا أكثر عرضة للسكتات الدماغية الناجمة عن انسداد تدفق الدم إلى الدماغ.

- أمراض القلب: يزيد الشخير من خطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة مثل النوبات القلبية وقصور القلب. قد يؤدي الشخير المستمر إلى تضعف الشرايين في الدماغ وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

- انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم: قد يشير الشخير المصحوب بتوقف التنفس إلى انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وهو حالة خطيرة قد تؤثر على القلب والأوعية الدموية. ينصح بمعالجة هذه الحالة فورًا.

- ارتفاع ضغط الدم: يمكن أن يؤثر الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم على مستويات ضغط الدم. قد يزيد من احتمالية ارتفاع ضغط الدم لديك.

ومن الممكن أن تؤدي تلك المشكلات الصحية في بعض الأحيان إلى الوفاة.

علامات وأعراض الشخير

هناك مجموعة من العلامات والأعراض التي يمكن أن تصاحب المعاناة من الشخير، وتشمل تلك ما يلي:

-الصفير أثناء النوم.

-الشخير الصاخب.

-القرقرة والزفير أثناء النوم.

-التحول والقذف أثناء النوم.

-الاستيقاظ مع جفاف أو التهاب في الحلق.

-التعب الشديد.

-الصداع المستمر.

-تقلب المزاج والاكتئاب.

-صعوبة التركيز والانتباه.