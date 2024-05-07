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شاهد.. مرسيدس AMG CLE53 موديل 2025

AMG CLE53
AMG CLE53

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس AMG CLE53 موديل 2025 ، وتنتمي AMG CLE53 لفئة السيارات الكابروليه ، وتظهر بتصميم رياضي وعصري .

- محرك مرسيدس AMG CLE53 موديل 2025 :
تستمد سيارة مرسيدس AMG CLE53 موديل 2025 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 443 حصان، وعزم دوران يصل الي 560 نيوتن/متر ، ويرتفع عزم دورانها ليصل الي 600 نيوتن/متر  عند تفعيل تقنية اوفر بوست .

تصل سرعة سيارة مرسيدس AMG CLE53 موديل 2025 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

- مواصفات مرسيدس AMG CLE53 موديل 2025 :
زودت سيارة مرسيدس AMG CLE53 موديل 2025 بالعديد من المميزات المتطورة من ضمنها ،  نظام التخميد التكيفي للتحكم في القيادة، ونظام التوجيه المساعد المتغير وتوجيه المحور الخلفي، ونظام 4Matic AWD لفصل  المحور الأمامي، ونظام التحكم في الانطلاق  لانش كنترول  ، وبها حوامل محرك نشطة، وبريك كاليبرز ،  ومشتت هواء خلفي، ولوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وشاشة تعمل باللمس مركزية مقاس 11.9 بوصه، وبها نظام تدفئة على مستوى الرقبة Airscarf .

 

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