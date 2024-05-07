لجنة كورنيش صيدا البحري تبادر إلى تنظيف الكورنيش ووضع مستوعبات للنفايات حفاظاً على البيئة

أطلقت لجنة كورنيش صيدا البحري مبادرة قامت خلالها بتنظيف الكورنيش البحري في صيدا، وجمع النفايات منه. ورفعت لافتات كتب عليها:

- يسمح لجميع السيارات الوقوف في أي وقت، وأي مكان كان، ولا أحد يتعرض له.

- عدم استخدام دراجات نارية على رصيف الكورنيش.

- المواظبة على نظافة الكورنيش.

وقامت بتوزيع مستوعبات النفايات على طول الكورنيش البحري وذلك حفاظاً على نظافة الكورنيش.

وأكد أعضاء اللجنة أن هذه المبادرة جاءت من أجل الحفاظ على البيئة في صيدا، وتنظيم الكورنيش وحفاظاً على نظافته، ولتأمين بيئة نظيفة للمواطنين.