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هيفاء وهبي "ترند" بأغنيتها الجديدة "يا نحلة" (فيديو)

هيفا وهبي
هيفا وهبي

لا تزال الفنانة #هيفاء وهبي تتصدّر الـ"ترند" لليوم الثاني على التوالي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح أغنيتها المنفردة الجديدة "يا نحلة" عبر منصّة "يوتيوب" والمنصّات الموسيقية الرقمية.

والأغنية كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور وتوزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، و"ميكس" و"ماسترينغ" سليمان دميان.

ونشرت الفنانة اللبنانية تعليقاً مأخوذاً من أحد مقاطع الأغنية: "ماذا لو كان هناك غسّالة ومسحوق لتنظيف المشاعر؟ فهناك ناس مثل البلسم والعسل عَ القلب، وهناك من هم مثل الفيروس والسم"، في إشارة إلى كلمات "يا نحلة".

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