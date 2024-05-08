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صحة وطب

خبير تغذية يوضح 12 فائدة لـ ورق العنب .. تعرف عليها

ورق عنب
ورق عنب

قدّم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد ورق العنب.

1- زيادة نشاط الكبد
2- تنشيط الدورة الدموية وتنظيم عمل القلب
3- مفيد لمرضي السكر حيث إنه أحادي السكريات
4- مفيد لمرضي الروماتيزم والنقرس لأنه يساعد الجسم علي التخلص من الأحماض العضوية الناتجة عن تناول البروتين
5- يحمي من نقص المناعة
6- يمنع الجلطات ومضاد لالتهابات لما يحتويه من مركبات الفلافونيد
7- يساعد في علاج أمراض الجهاز الهضمي والدوسنتاريا وانحباس البول ويخفف الم الزائدة الدودية
8- ملطف للرشح والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب اللثه والأسنان
9- يساعد في علاج السرطان حيث إن مادة ( الريسفيراترول) تتحول إلي عنصر مضاد للسرطان يستطيع تدمير الخلايا السرطانية خاصة سرطان الأمعاء
10 - مقاوم للإدمان لأنه يحتوي علي مركب يقوم بعملية غسل الدم
11 - تقليل الوزن حيث انه يحتوي علي سكر أحادي يستطيع الكبد اختزانه فلا يتحول إلي صورة دهون في الجسم
12- يحد من تصلب الشرايين وتقليل نسبة الكوليسترول الضار .. 

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