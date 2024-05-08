الاحتجاجات التضامنية مع غزة تغطي الجامعات الأوروبية..والسلطات تعتقل الطلاب

اندلعت مظاهرات جديدة في هولندا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والنمسا، تضامناً مع فلسطين واحتجاجاً على الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل بحق أهل غزة.

وقالت الشرطة الهولندية، إنها ألقت القبض على 169 شخصاً، مساء الاثنين، عندما قامت بفض اعتصام في جامعة أمستردام. وتم تصوير الشرطة وهي تهاجم المتظاهرين بالهراوات وتحطم خيامهم بعد أن رفضوا مغادرة الحرم الجامعي.

واحتج نحو 50 متظاهراً أيضاً، الثلاثاء، خارج المكتبة في جامعة أوتريخت وبضع عشرات في جامعة دلفت التقنية، وفقاً لوكالة الأنباء المحلية "أي أن بي".

وقالت جامعة أمستردام في بيان، إن لديها برامج تبادل مع ثلاث جامعات إسرائيلية، وإن باحثين أو شركات إسرائيلية تشارك في ثمانية مشاريع بحثية أوروبية تساهم فيها أيضاً الجامعة.

وقالت إن الجامعة "لا تريد المساهمة في الحرب بأي شكل من الأشكال، ولا تريد المشاركة في التبادلات التعليمية ذات الطبيعة العسكرية".

وفي مدينة لايبزيغ بشرق ألمانيا، قالت الجامعة في بيان، إن ما بين 50 إلى 60 شخصاًً احتلوا قاعة المحاضرات، بعد ظهر الثلاثاء، ولوحوا بلافتات كتب عليها: "احتلال الجامعة ضد الإبادة الجماعية".

وفي وقت سابق، في جامعة برلين الحرة، فرقت الشرطة مظاهرة بعد أن أقام ما يصل إلى 80 شخصاً مخيماً احتجاجياً في فناء الحرم الجامعي. وجلس المتظاهرون، الذين ارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية، أمام الخيام ولوحوا باللافتات.

وفي باريس، تدخلت الشرطة مرتين، الثلاثاء، في جامعة "سيونس بو" المرموقة في باريس لتفريق نحو 20 طالباً تحصنوا في القاعة الرئيسية للجامعة.

وتدخلت الشرطة مرات عديدة خلال الأسبوع الماضي في "سيانس بو"، حيث يطالب المتظاهرون الجامعة بالكشف عن شراكاتها مع المؤسسات الإسرائيلية. وذكرت الجامعة أن 13 طالباً مضربون عن الطعام.

وفي سويسرا، اكتسبت الحركة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين زخماً في الجامعات الثلاثاء، مع الاعتصام في مبان في لوزان وزوريخ وجنيف.

وكان طلاب جامعة لوزان أول من أطلق الحراك من خلال الاعتصام في قاعة أحد المباني مساء الخميس للمطالبة خصوصاً بإنهاء التعاون مع الجامعات الإسرائيلية. وقدر عدد الطلاب بالمئات مساء الاثنين.

وفي النمسا، اعتصم عشرات المتظاهرين في حرم جامعة فيينا، ونصبوا الخيام ورفعوا اللافتات منذ وقت متأخر من يوم الخميس.

واحتل أكثر من 100 طالب أيضاً جامعة غنت في بلجيكا، في ظل مناخ تطبعه الاحتجاجات ويريدون تمديده حتى اليوم الأربعاء.

كما أقيمت معسكرات واحتجاجات في جامعات في دول أوروبية أخرى خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك أيرلندا وفنلندا والدنمارك وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط أثينا، الثلاثاء. كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط أثينا، الثلاثاء.