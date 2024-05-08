طائرة تهبط في مطار إسطنبول بدون عجلات أمامية.. (شاهد الفيديو)

إثر عطل أصاب معدات الهبوط الأمامية، حطت طائرة شحن، الأربعاء، في مطار إسطنبول دون أن تفتح عجلاتها الأمامية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، فقد تعطلت معدات الهبوط الأمامية لطائرة من طراز "بوينغ 763" تابعة لشركة الشحن الجوي "فيديكس" أثناء رحلتها من باريس إلى إسطنبول.

وتواصل طاقم الطائرة مع برج المراقبة في مطار إسطنبول، وطلب الإذن للهبوط بجسم الطائرة على أرضية المدرج.

وعلى الفور اتخذت إدارة المطار التدابير اللازمة من أجل الهبوط، وأرسلت فرق الإنقاذ وإخماد الحرائق إلى المدرج.

وتمكن الطيار من الهبوط دون فتح العجلات الأمامية، حيث احتك جسم الطائرة بأرضية المدرج خلال العملية التي انتهت بسلام، وخرج طاقمها دون أي إصابات.

وتتواصل الأعمال لسحب الطائرة من المدرج الذي أغلق مؤقتا، فيما التحقيقات جارية حول الحادثة.