صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

عربي دولي

طائرة تهبط في مطار إسطنبول بدون عجلات أمامية.. (شاهد الفيديو)

طائرة فيدكس
طائرة فيدكس

إثر عطل أصاب معدات الهبوط الأمامية، حطت طائرة شحن، الأربعاء، في مطار إسطنبول دون أن تفتح عجلاتها الأمامية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، فقد تعطلت معدات الهبوط الأمامية لطائرة من طراز "بوينغ 763" تابعة لشركة الشحن الجوي "فيديكس" أثناء رحلتها من باريس إلى إسطنبول.

وتواصل طاقم الطائرة مع برج المراقبة في مطار إسطنبول، وطلب الإذن للهبوط بجسم الطائرة على أرضية المدرج.

وعلى الفور اتخذت إدارة المطار التدابير اللازمة من أجل الهبوط، وأرسلت فرق الإنقاذ وإخماد الحرائق إلى المدرج.

وتمكن الطيار من الهبوط دون فتح العجلات الأمامية، حيث احتك جسم الطائرة بأرضية المدرج خلال العملية التي انتهت بسلام، وخرج طاقمها دون أي إصابات.

وتتواصل الأعمال لسحب الطائرة من المدرج الذي أغلق مؤقتا، فيما التحقيقات جارية حول الحادثة.

اقرأ أيضا

البزري يبحث وخبراء السير ضرورة تنظيم إستخدام الدراجات النارية والكهربائية في المدينة

يوسف جلول.. شهيد من مدينة صيدا في غارة على طيرحرفا

بالفيديو.. والدة الشهيد يوسف جلول: إبني شهيد لقمة العيش

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

الفضيحة تابع... "تيك توكر" متورّطة باغتصاب الأطفال

وفاة عمر أحمد سنتينا، الدفن ظهر يوم الأحد في 12 أيار 2024

تم نسخ الرابط