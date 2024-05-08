ثلاثة شهداء في الجنوب.. و"الحزب" يكثّف عملياته

يوم عنيف آخر تشهده الحدود الجنوبية للبنان، في ظل تواصل المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت اليوم إلى سقوط ثلاثة شهداء.

وسائل إعلام اسرائيلية أعلنت أن الطائرات الحربية ضربت 50 هدفاً الأربعاء. فيما كثف حزب الله من عملياته التي أدت الى انقطاع الكهرباء في كريات شمونة. كما ركز على ضرب مبان سكنية، في تطور لمجال عملياته وعدم اقتصارها على ضرب مواقع عسكرية.



ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب، والمنطقة الحرجية الواقعة بين عيتا الشعب ورامية. كما سجّلت غارة على الأطراف بين حولا ومركبا، فيما استهدفت المدفعية الاسرائيلية أطراف الناقورة وكفرشوبا وحلتا وكفرحمام وبلدة يارون. واستهدفت الطائرات الإسرائيلية أيضاً تل نحاس في أطراف بلدة كفركلا، وكذلك تلة الغزلان في عرمتى في جبل الريحان، وعلى بلدة الخيام، حيث دمّرت مبنى ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء. وأدّت الغارات إلى اشتعال النار في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق، قرب بلدتي رامية وعيتا الشعب.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه شنّ "هجمات واسعة النطاق" في لبنان. وكان الطيران الحربي الاسرائيلي قد شنّ 18 غارة على جبل بلاط وأطراف بلدتي رامية وبيت ليف في القطاع الاوسط، سمعت اصداؤها في مدينة صور.

في المقابل، أعلن حزب الله عن سلسلة استهدافات نفذها ضد مواقع اسرائيلية، منها استهداف مبنى يستخدمه جنود اسرائيليون في مستعمرة المطلة، وآخر في مستعمرة المنارة، ومبنيين في مستعمرة شلومي، وتمركزاً لجنود اسرائيليين في موقع الراهب. كما استهدف الحزب ثكنة أدميت وموقعاً عسكرياً في حانيتا.



وفجراً، تعرّضت أطراف بلدتي رميش ورامية لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة، من المواقع الاسرائيلية المتاخمة للخط الأزرق، والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية.

وكان الجيش الاسرائيلي أطلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا إلى بلدات مجدل زون وطيرحرفا. وحلّق الطيران الاستطلاعي حتى ساعات الصباح الأولى فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء شن غارات على أهداف لحزب الله في ست مناطق جنوب لبنان الليلة الماضية. وأضاف عبر منصة إكس "خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية على مبان عسكرية لحزب الله في كفركلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس". وقال إن الطيران قصف أهدافاً أيضاً لحزب الله في حولا وعيترون جنوب لبنان. وتابع، أن الجيش شن هجمات "لإزالة تهديد محتمل في طير حرفا والجبين".