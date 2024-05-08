صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

رياضة

بيع كرة مارادونا الذهبية في مزاد علني

مارادونا
مارادونا

أعلنت دار أجوت للمزادات في فرنسا، بيع الكرة الذهبية التي حصل عليها الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، في مزاد علني.

ولم تحدد الدار سعر بداية المزاد، التي حصل عليها مارادونا كأفضل لاعب في كأس العالم لكرة القدم 1986، عندما توج منتخب الأرجنتين باللقب، للمرة الثانية، وسجل مارادونا آنذاك هدفا شهير، بيده خدع به حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون.

وسبق وتم بيع القميص الذي ارتداه مارادونا في مباراة ربع نهائي كأس العالم 1986، قبل عامين، في مزاد مقابل 8.4 مليون يورو.

اقرأ أيضا

بالفيديو والصور: إحتراق سيارة من نوع مرسيدس على اوتوستراد الغازية والدفاع المدني يخمدها

هل يُرفع الدولار المصرفي في أيار؟

البزري يبحث وخبراء السير ضرورة تنظيم إستخدام الدراجات النارية والكهربائية في المدينة

شقراء وبغاية الجمال.. ابنة ملكة جمال لبنان السابقة أصبحت نسخة عن والدتها (صورة)

لا تأشيرات الى دول الخليج؟

بالفيديو: صيدا تشيّع إبنها الشهيد يوسف فادي جلول بمأتم مهيب بمشاركة رسمية وشعبية

تم نسخ الرابط