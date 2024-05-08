بيع كرة مارادونا الذهبية في مزاد علني

أعلنت دار أجوت للمزادات في فرنسا، بيع الكرة الذهبية التي حصل عليها الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، في مزاد علني.

ولم تحدد الدار سعر بداية المزاد، التي حصل عليها مارادونا كأفضل لاعب في كأس العالم لكرة القدم 1986، عندما توج منتخب الأرجنتين باللقب، للمرة الثانية، وسجل مارادونا آنذاك هدفا شهير، بيده خدع به حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون.

وسبق وتم بيع القميص الذي ارتداه مارادونا في مباراة ربع نهائي كأس العالم 1986، قبل عامين، في مزاد مقابل 8.4 مليون يورو.