قيادي كبير في حماس يعلن مفاجأة قسامية ثقيلة وأسرار الدقائق الأخيرة للصفقة: استعدوا للأعظم بعد أيام!

اعلن القيادي في حركة حماس علي بركة أن "الشعب الفلسطيني انتصر، وقد افشلنا بنجاح اهداف العدو الصهيوني، وقتلانا ليسوا "خسائر" لأنهم فازوا بالجنة، والمقاومة أثبتت أنها قادرة على صد العدوان الصهيوني الذي فشل طوال فترة الحرب في تحقيق أي من أهدافه بإستثناء إرتكابه للمجازر ولحرب الإبادة الجماعية".

وفي مقابلة عبر "سبوت شوت" ضمن برنامج "وجهة نظر" قال بركة: "نستطيع اليوم وبعد كل ما حصل أن نقول أن المقاومة والشعب الفلسطيني صمد، وصمود الضعيف يعتبر إنتصارًا والذي يريد تحرير أرضه لابد أن يقدم تضحيات وشهداء، والكرة الآن بملعب نتنياهو ومطالبنا التي فرضناها في الصفقة هي التالية: نريد وقف إطلاق نار دائم انسحاب جيش الإحتلال بشكل كامل وعودة النازحين الى ديارهم دون قيد او شرط والبدء بالترميم والإعمار وأخيرًا إجراء صفقة تبادل مشرفة".

وأضاف "وافقنا خلال مفاوضات القاهرة على ان يكون انسحاب جيش الإحتلال على مرحلتين ونتنياهو كان يعلم بتفاصيل المبادرة المصرية القطرية لكنه كان يرفض وقف إطلاق نار كامل، نحن حققنا مطالبنا بهذه المبادرة ولكن نتنياهو يحاول الهرب بالهجوم على رفح من أجل تحسين شروطه في المفاوضات والحصول على صورة نصر من خلال إحتلال معبر خالٍ من السكان".

وتابع، "ركعت اسرائيل امام مقاتلينا وحماس بهدلت جيش الإحتلال الإسرائيلي، وعلى الرغم من أن نتنياهو متعطش لمزيد من الدماء لكننا متأكدون أن الإميركي سيلجمه، ونحن تشارونا مع إيران وحزب الله قبل التوقيع على الصفقة، ولا يمكن تجاهل مفعول جبهة الإسناد التي يخوضها حزب الله على الحدود الجنوبية".

وختم القيادي في حركة حماس علي بركة بالقول "لن تكون رفح نزهة لجيش الإحتلال الإسرائيلي، وكتائب المقاومة هناك على اتم الجهوزية، ولم تستنزف بعد، وقد جهزت للعدو العديد من المفاجآت وليدخل العدو وليجرّب، إذ لا يزال بإمكان القسام القتال لشهور عديدة ولن نسمج بإدارة أميركية للقطاع أو اي إدارة تعينها اميركا".