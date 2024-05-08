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بعد عامين من "التلاعب".. السجن 7 سنوات لمصري جمع 100 ألف دولار من أبراج الكويت

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قضت محكمة كويتية، الثلاثاء، بحبس موظف مصري 7 سنوات، بعد إدانته بالاستيلاء على 29 ألف دينار (أكثر من 94 ألف دولار أمريكي) من عمله في أبراج الكويت، على ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "السياسة" الكويتية إن الموظف "تسلل إلى قاعدة البيانات وتلاعب بالمعلومات والتواريخ لطباعة تذاكر وإعادة بيعها لمدة سنتين".

وبحسب صحيفة "المجلس"؛ فإن الموظف المصري طبع تذاكر "مزورة" لدخول أبراج الكويت، أدرّت عليه عائدًا ماليًّا وصل إلى 29 ألف دينار؛ وذلك خلال عامين؛ مما جعل محكمة الجنايات تقضي بحبسه لمدة 7 سنوات.

وتُعَد أبراج الكويت التي افتُتحت عام 1977، من المعالم السياحية البارزة في الدولة الخليجية، وكانت رمزًا للنهضة التي شهدتها خلال تلك الحقبة.

ويشمل المشروع 3 أبراج أطولها بارتفاع 185 مترًا، وكان يعد في تلك الفترة الأعلى على مستوى دول الشرق الأوسط؛ بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

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