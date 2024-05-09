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مُدمنان على المخدّرات تهجّما على المواطنين والمحال التجاريّة، وشُعبة المعلومات تُلقي القبض عليهما

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صـدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّاــي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها في المناطق اللبنانية كافّة، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بافتعال مشاكل في منطقة "الحوش" - صور، والتّهجّم على المواطنين وأصحاب المحال التجاريّة في المحلّة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المُختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويَّتَيهما، وهما:

م. ك. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)
م. ن. (مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني)
بتاريخ 7-4-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في محلّة "الحوش"

وهما في حالة سكر ظاهر. وبتفتيشهما ضبط بحوزتهما كميّة من الكوكايين، وحبوب مخدّرة.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وبتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.

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