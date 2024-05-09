مجلس بلدية صيدا إطلع من د. بديع على نص تقرير وتوصيات اللجنة التشاركية لمعالجة أزمة النفايات في صيدا ومراقبة معمل المعالجة

عقد مجلس بلدية صيدا برئاسة د. حازم خضر بديع جلسته الدورية في القصر البلدي حيث ناقش جملة

مواضيع تتعلق بالشأن البلدي في المدينة .

وأطلع د. بديع أعضاء المجلس على نص التقرير والتوصيات لشهر نيسان 2024 الصادرة عن اللجنة التشاركية لمعالجة أزمة النفايات ومراقبة معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة IBC، وأقر تعميمه على وسائل الإعلام والجمهور مع الروابط الإلكترونية للوثائق المرفقة مع التقرير.

نص التقرير

تقرير شهر نيسان 2024 للجنة التشاركية لمعالجة أزمة النفايات في صيدا ومراقبة المعمل

لقد دأبت اللجنة على إجراء كشوفات ولقاءات ومراقبة المعمل منذ تكليفها شهر كانون الثاني 2024، ووضعت التقارير الشهرية، ويهمها مشاركة الناس تقريرها بشفافية، حتى يبنى على الشيء مقتضاه.

من ناحية التقيد بالخطة المقترحة من المعمل والاستجابة لأسئلة اللجنة

تقدمت الشركة في 18/1/2024 بكتاب تعهدت فيه بالإصلاح والديمومة، ويضع خطة لستة أشهر، يحدد فيها الكميات التي تطمح الشركة إلى معالجتها بآخر كل شهر.

ويهمنا التأكيد على أن الأرقام في هذه الخطة لم يحقق منها إلا القليل حتى اليوم، وأن "المعالجة" التي تتكلم عنها الشركة لم تكن يوماً معالجة كاملة وذلك لوجود أعطال كبيرة في المعمل.

أمام هذا الواقع، قام المعمل بتكليف شركة استشارية "Fermendom" التي تقوم حالياً بوضع خطة واقعية وعلمية للشركة لتقوم بإصلاح كافة آلياتها، وتشغيلها، ليصار الى معالجة النفايات التي تورّد إلى المعمل، ووضع خطط عملية لمعالجة كافة أنواع النفايات التي يتم تكديسها بدون معالجة، وذلك بهدف تقليص حجم العوادم الحالي.

أرسلت اللجنة الى المعمل كتاباً طلبت فيه تزويدها بالأوزان اليومية للنفايات المستلمة وشتى أنواع النفايات المتوزعة، والنفايات التي تفرز في المعمل بكافة أنواعها. كما أنها طلبت معلومات تخص الشركة إدارياً ومالياً. يهمنا أن نوضح أننا حتى الآن لم نحصل على هذه المعلومات بشكل كامل.

كما طلبنا أن يتم فرز النفايات الحديثة التي تكدس (التي لم يتم معالجتها) وفصلها عن النفايات القديمة المكدسة، وهذا لم يتم حتى الآن، ولكن المعمل قام بتحضير المكان لوضع النفايات الحديثة التي تكدس (العوادم) فيه. ووعد بعزل النفايات القديمة عن تلك الجديدة، ويتم حالياً وضع أنواع من النفايات التي تصدُر عبر مرحلة الفرز في مكان معزول لأخذ العينات ووضع خطط مناسبة بحسب نتائج الفحوصات لتلك العينات.

وتجدر الإشارة الى أنه بعد توقف عصر الناتج من النفايات بعد أخذ الغاز منها، يتم التخلص من هذه النفايات بعد إضافة المياه إليها في الصرف الصحي، وقد طلبت البلدية من الشركة في الكتاب رقم 179/2024/ص إجراء الفحوصات اللازمة للمياه للتأكد من مطابقتها للشروط والقيم الحدية ضمن القوانين المرعية الإجراء.

من ناحية الأعمال التي قام بها المعمل

قامت الشركة منذ شهر كانون الثاني 2024 حتى الآن بـ:

- تحديث الآليات وفقاً للمستند رقم 1 (رسالة مستلمة من شركة IBC بواسطة المدير الإداري تضم لائحة بما أسمته الإصلاحات المنجزة في شهر آذار المنصرم تتضمن صيانة بعض المعدات وإصلاح أخرى)

- تم تجهيز منطقة الاستقبال والفرز بالقشاطات اللازمة والآلات وأصبحت المنطقة تعمل بشكل كامل، ويتم سحب المواد المرفوضة (أو التي كان يتم التخلص منها في الجبل) من كل مرحلة ووضعها على حدة لدراسة إمكانية إعادة استعمالها بدلاً من التخلص منها.

- بدأ منذ 7/5/2024 بالتقيد بإرسال لائحة عن النفايات المستلمة مع التفاصيل المطلوبة من اللجنة، أي الأوزان، من كل بلدة من اتحاد صيدا- الزهراني.

- تسلّمنا عرضاً من شركة Fermendom يضع الخطوط العريضة للخطة المنوي وضعها وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة أشارت الى ضرورة أن تلحظ هذه الخطة بالإضافة الى النفايات الجديدة، والنفايات القديمة الموجودة على العقارات التي تشغلها الشركة، والنفايات التي تم خلطها مع منتج الكسارة (والمكدسة على المساحة التي حصل المعمل على إذن من البلية بإشغالها) والتي كانت تعتبر منتجاً نهائياً ولكن لم يتم التصرف به، وبالتالي فهي مسؤولية المعمل ويجب أن تلحظ الدراسة هذه الكميات.

- قامت الشركة بتصليح الكومبرسور وبدأ العمل به يوم 3/5/2024. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة استقبلت شركة لإجراء أعمال الصيانة على مولدات الغاز وتم الاتفاق على إتمام هذه الأعمال خلال شهرين من تاريخ 3/5/2024 كحد أقصى. وبالتالي بعد شهرين من هذا التاريخ، سيتم إصلاح المولدين، ما يجعلهما صالحين لإنتاج الطاقة (ما يعادل 80% من الطاقة أي 1.6 ميغا وات)

من ناحية التوصيات

- يهم اللجنة التأكيد على أن توصيات شهر آذار أُرسلت الى الشركة في 15/4/2024 عبر إنذارين (المستند رقم 2) ، ونعيد أدناه ما يزال منها قائماً حتى اليوم.

- حيث أن الكميات التي وعدت الشركة بمعالجتها لم تتم معالجة سوى نسبة قليلة منها، على الشركة أن تجد بعض الحلول السليمة بيئياً لإزالة هذه الأطنان التي تحمّلتها المدينة خلال المهلة التي طلبها ولم يلتزم بها.

- منع المعمل من استقبال أي نفايات من خارج الاتحاد.

- نوصي بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني بالعمل على منع المعمل من قبض أي فواتير حالية أو سابقة او فروقاتها، حيث أن النفايات لم تتم معالجتها، وفي حال عدم حصول ذلك وتم الدفع بحجة إجراء التصليحات والتقيد بالمهل التي تعهد بها للبلدية، نوصي باتخاذ إجراءات قانونية تضمن حقوق البلدية.

- معالجة أي حريق قد ينشب خلال 24 ساعة.

- إجراء الفحوصات للنفايات السائلة التي يتم التخلص منها في شبكة الصرف الصحي وتلك التي يتم التخلص منها في المياه السطحية (من أكثر من مكان) ( قرار 8/1 قيم الحدية لا سيما الملاحق 3، 4 و5 أي القيم الحدية البيئية للنفايات السائلة المصرفة في البحر، وتلك المصرفة في المياه السطحية، والمصرفة في شبكة الصرف الصحي.)

- تقديم خرائط لشبكة النفايات السائلة والصرف الصحي التابعة للمعمل للجنة تظهر فيها جميع عناصر الشبكة للنفايات السائلة، وتلك التي تصل الآلات بالشبكة، وشرح كيف يتم التخلص من النفايات السائلة حالياً من الهواضم إلى شبكة الصرف الصحي.

- الطلب من الشركة تحديد موعد تركيب "العصارات" او إصلاح الموجودة، وهي للعلم الآلات المسؤولة عن تنشيف المنتج الذي يخرج من الهاضم لتحويله إلى محسنات للتربة.

- الطلب من الشركة التقيد بجميع التوصيات السابقة والالتزام بتعبئة الاستمارات التي تم إرسالها من قبل اللجنة خلال مدة أقصاها 3 أيام (المستند رقم 3)

- الطلب من الشركة تحديد سبب عدم إمكانية قياس أو تحديد أي من المعلومات التي طلبتها اللجنة.

- عدم تجديد المهلة التي تنتهي بعد شهرين من 16/5/2024، أي في 16/7/2024.

- نوصي البلدية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل العقد مع الشركة وإزالة بند استملاك الأرض، وتعديل البنود بحيث تجعل المعمل مسؤولاً أمام القضاء اللبناني في حال تخلفه عن الأعمال المطلوبة.

وأخيراً تقترح اللجنة تقدير كلفة الأضرار التي تتسبب بها الشركة في الهواء والماء والبيئة والصحة، (التي تكلف الدولة فاتورة صحية من جراء الأضرار البيئية) وتكليفها بالتعويض عن هذه الأضرار لحين تنفيذ الخطة المقترحة من Fermendom، وهذا عملاً بمبدأ "الملوّث يدفع".

مرفق ربطاً:

مستند رقم 1: خطة طريق لإصلاح المعمل للبلدية.2-5-2024xlsx

مستند رقم 2: إنذار الحريق نيسان ٢٠٢٤ وإنذار الشروط

مستند رقم 3: التقرير رقم 1

بعض الصور للمعمل مع تواريخها: https://tinyurl.com/IBC-Pics-Apr2024

جميع المستندات على الرابط التالي:

https://tinyurl.com/share-report-may2024