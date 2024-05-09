صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

متفرقات

انوار غادرت ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

انوار رشدي الافندي
انوار رشدي الافندي

صــدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالي: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة: انوار رشدي الافندي (مواليد عام 1995، لبنانيّة) التي غادرت حوالي الساعة 18،00 من تاريخ 08/05/2024 منزل شقيقها الكائن في بلدة جورة البلّوط- حيّ الكاثوليك، 2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وأضاف، "لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برمّانا في وحدة الدّرك الإقليمي على أحد الرقمين:860226/24 أو 860227/24، للإدلاء بما لديهم من معلومات".

اقرأ أيضا

إجراءات لبنانية جديدة ومتشددة لـ"ضبط" وجود اللاجئين السوريين.. اليكم التفاصيل

بالفيديو: صاحب مطعم شاورما غسان في الهلالية شرق صيدا يوضح موضوع ما حصل معه وحقيقة خلط الشاورما الجاهزة بأخرى نيئة

لا تأشيرات الى دول الخليج؟

إليكم الرواية الحقيقية عن خبر إغتصاب قاصر من ذوي الإحتياجات الخاصة في بلدة جنوبية

عن الدولار والليرة.. ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة؟

أمن عام صيدا أوقف 7 سوريين بجرم الدخول خلسة والعمل بشكل غير قانوني وختَم محلهم بالشمع الأحمر

تم نسخ الرابط