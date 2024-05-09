انوار غادرت ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

صــدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالي: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة: انوار رشدي الافندي (مواليد عام 1995، لبنانيّة) التي غادرت حوالي الساعة 18،00 من تاريخ 08/05/2024 منزل شقيقها الكائن في بلدة جورة البلّوط- حيّ الكاثوليك، 2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وأضاف، "لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برمّانا في وحدة الدّرك الإقليمي على أحد الرقمين:860226/24 أو 860227/24، للإدلاء بما لديهم من معلومات".