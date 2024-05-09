كثرة التبول في الصيف- أسباب لا تعرفها

كثرة التبول في الصيف قد يكون أمرًا طبيعيًا، ولكن في بعض الحالات عندما يصاحبه أعراض أخرى، قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية تستوجب التشخيص السليم والعلاج.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، العوامل التي تحفز كثرة التبول في الصيف، وفقًا لموقع "Only my health".

أسباب كثرة التبول في الصيف

كثرة التبول تحدث نتيجة فرط نشاط المثانة، وهو مجموعة من الأعراض البولية، بما في ذلك زيادة إلحاح البول، وتكراره، وسلس البول، والحاجة إلى التبول مرتين أو أكثر خلال الليل.

وتحدث هذه الأعراض عندما تسبب انقباضات المثانة اللاإرادية الحاجة الملحة للتبول حتى لو لم تكن المثانة ممتلئة.

ويواجه البعض فرط نشاط المثانة في الصيف، نتيجة عدة أسباب محتملة، تتمثل فيما يلي:

تغيرات في الطقس

يمكن أن تسبب تغيرات الطقس، وخاصة ارتفاع درجات الحرارة، كثرة التبول، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة التعرق، مما وبالتالي نقص سوائل الجسم، مما يحفز الكلى على إنتاج المزيد من البول لمحاولة التوازن بين كمية الماء في الجسم والفضلات التي تحتاج التخلص منها.

عدوى المسالك البولية

تتنامي البكتيريا والفيروسات المسببة لعدوى المسالك البولية في فصل الصيف، وتعد عدوى المسالك البولية من أكثر الأسباب شيوعًا لكثرة التبول، وخاصة عند النساء، بالإضافة لفرط نشاط المثانة تسبب عدوى المسالك البولية الكثير من الأعراض الأخرى مثل آلام الحوض وحرقان البول ووجود دم في البول.

التهاب المثانة الخلالي

يعد التهاب المثانة الخلالي حالة مزمنة تسبب التهابًا وألمًا في جدار المثانة، ويسبب التهاب المثانة كثرة التبول، وخاصةً في الليل، بالإضافة إلى أعراض أخرى، مثل ألم الحوض وحرقان البول.

الإفراط في شرب الماء

مع ارتفاع الحرارة تزداد حاجة الجسم للماء، ومع الإفراط في شرب الماء، يشعر البعض بزيادة عدد مرات التبول، ويعد ذلك الأمر طبيعي ولا يستدعي القلق، خاصة مع عدم ظهور أي أعراض أخرى مثل الشعور بالألم عند التبول أو فرط التعرق أو غيرهم من الأعراض المزعجة.

التوتر والقلق

يمكن أن يسبب التوتر والقلق كثرة التبول وخاصة إذا كان الشخص يشعر بالقلق بشأن صحته.

بعض الأطعمة والمشروبات

يستهلك البعض الأطعمة الغنية بالماء لزيادة ترطيب الجسم، قد تعمل على زيادة الحاجة للتبول، كما أن هناك بعض المشروبات التي يساعد استهلاكها بنسبة كبيرة على كثرة التبول، مثل الكافيين والمشروبات الغازية.

نصائح للتعامل مع كثرة التبول في الصيف

قد يساعد اتباع بعض النصائح في تقليل فرص التعرض لكثرة التبول في البول، ومن أبرز تلك النصائح، ما يلي:

شرب الماء أساسي في فصل الصيف لتعويض الجسم عما يتم فقدانه، ولكن يجب عدم الإفراط في شرب الماء، خاصة في وقت قصير.

تجنب الإفراط في تناول المشروبات التي تحفز إدرار البول مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

ينصح بتقليل استهلاك الملح، خاصة في الأطعمة المصنعة والمعلبة. إذ يعمل على زيادة إدرار البول.

استشارة الطبيب في حال ظهور أي أعراض أخرى مع كثرة التبول مثل الشعور بألم عند التبول، أو ارتفاع حرارة الجسم، أو ظهور البول المدمم.

عدم تأجيل إفراغ المثانة عند الشعور بالحاجة للتبول، تجنبًا لأي مضاعفات صحية.