صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

عربي دولي

"تخدم في الجيش الإسرائيليّ".. ملكة جمال إسرائيل تُثير غضباً بفيديو نشرته شاهدوه

ملكة جمال الكيان
ملكة جمال الكيان

أثارت ملكة جمال إسرائيل حالة من الجدل، أثناء تجولها في شوارع مدينة نيويورك الأميركية، وهي تحمل لافتة مكتوبا عليها: "أنا أخدم في جيش الدفاع الإسرائيلي، يمكن أن تطرح عليَّ أي سؤال تريده؟"، إلا أن ردود الفعل القاسية دفعتها للبكاء.

ونشرت الفتاة التي تدعى نوا كوشفا مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، وهي تتجول في شوارع نيويوك، مبينة أنها واجهت انتقادات لاذعة وكراهية إذ وصفها بعض المارة بـ"مجرمة الحرب"، كما أن امرأة أميركية غاضبة رفعت عليها السكين وقالت لها "أيتها الصهيونية الصغيرة".

كما تعمدت الشابة بالتجول وسط مؤيدين للفلسطينيين ويحملون الأعلام الفلسطينية، وسألها أحدهم "كيف تستطيعين النوم ليلاً"، لترد قائلة "انام جيداً لأنني أعلم أنني إلى الجانب الصحيح".

كذلك، تحدثت إلى جندي أميركي وقالت له أنه أحسن شيء حصل لها هو خدمتها بالجيش الإسرائيلي، معبرة عن فخرها بخدمه هدف وصفته بالسامي.

فيما عبر آخرون عن دعمهم ومحبتهم لها ولبلادها التي تشن حرباً على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

وفي المقطع المصور ظهرت نوا وهي تبكي منهارة معبرة عن استيائها من "الكراهية التي واجهتها"، مؤكدة أنها كانت تحاول فقط إجراء "حوارات سلمية".

تأتي هذه المواجهة فيما تتواصل الاحتجاجات المتنامية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة في عدد من الجامعات الأميركية.

وانطلق الحراك الطلابي من الجامعات الأميركية الشهر الماضي وانتشرت في كل أنحاء العالم احتجاجاً على الحرب التي تقودها إسرائيل في قطاع غزة، ردا على هجوم لحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة شهدت جامعات في كل من لندن وباريس ولوزان وبرلين ومونتريال والمكسيك ودبلن وسيدني تحركات طلابية تعرّضت لتدخل الشرطة في بعض الأحيان.

اقرأ أيضا

بالفيديو: صيدا تشيّع إبنها الشهيد يوسف فادي جلول بمأتم مهيب بمشاركة رسمية وشعبية

يوسف جلول.. شهيد من مدينة صيدا في غارة على طيرحرفا

وفاة عمر أحمد سنتينا، الدفن ظهر يوم الأحد في 12 أيار 2024

بالفيديو: أكثر من 66 مليار ليرة لبنانية.. مواطن يفوز بجائزة اللوتو!

مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوقف غدير غنوي المعروفة بـ"جيجي" في ملف عصابة "التيكتوكرز"

جنوباً: اقفال عدد من المحلات التجارية لسوريين

تم نسخ الرابط