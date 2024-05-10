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غارة إسرائيليّة على طيرحرفا... شهيدان وجرحى !

صيدا اون لاين

أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة طيرحرفا ممّا أدّى إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى.

وأشارت المعلومات إلى أنّ مسيّرة إسرائيليّة استهدفت مباشرةً فريقاً من العمال كان يقوم بأعمال الصيانة لإحدى محطات الإرسال في البلدة، بمواكبة من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية.

ولفتت إلى أنّ الشهيد الأول هو يوسف فادي جلول من مدينة صيدا
وهو فني من شركة متعهدة بأعمال الصيانة في mtc.

والشهيد الثاني هو عنصر من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية وهو غالب حسين الحاج.
وقد نعته جمعية كشافة الرسالة الإسلامية وهو من بلدة شيحين من مواليد 15 ايار 1971.

واكدت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية انها "تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ فريق العمال المشترك من شركتي "أوجيرو" و"تاتش" كان قد حصل على إذن مسبق من "اليونيفيل" للحضور إلى طيرحرفا وإجراء الصيانة لأعمدة الإرسال.

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