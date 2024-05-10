بالفيديو والصور: صيدا تستقبل جثمان ابنها الشهيد يوسف جلول ونقابة "أوجيرو" تنعاه : قضى وهو يؤدي واجبه الوطني

وصل الى مستشفى حمود في صيدا قبل قليل جثمان الشهيد يوسف فادي جلول الذي استشهد في الغارة الاسرائيلية على بلدة طير حرفا ظهر اليوم ، حيث كان من ضمن فريق صيانة تقني تابع لشركة "Powertec" يقوم بأعمال صيانة في احدى محطات شركة الاتصالات " mtc touch" في طيرحرفا ، حين استهدفتهم طائرة اسرائيلية مسيرة بصاروخ ادى الى استشهاده والمسعف في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي غالب حسين الحاج.

وقد اقلت جثمان الشهيد جلول الى صيدا سيارة اسعاف تابعة لجمعية الرسالة وكان باستقباله جمع من زملائه ومن افراد العائلة . على أن يعلن عن موعد مراسم تشييعه في وقت لاحق .

ونعى المجلس التنفيذي لنقابة " أوجيرو " الشهيد جلول وجاء في بيان للنقابة : خسرنا اليوم زميلا" في قطاع الاتصالات قضى أثناء قيامه بتأدية واجبه الوطني ، نستذكر زملاء لنا في اوجيرو يضعون دمهم على اكفهم كل يوم في سبيل إستدامة عمل خدمة الإتصالات في المناطق الجنوبيه المتاخمة للحدود مع عدو كاسر لا يعرف اي معنى للإنسانية والرحمة ، أمام هذا الخبر الأليم يستنكر المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو ما يحصل يومياً في منطقة الجنوب، قطعة من قلب لبنان، وينحني أمام عطاءات جميع العاملين في جميع القطاعات وخاصة الإتصالات رمز التضحية والفداء من أجل تسيير أعمال المرفق العام ووصل المقطوع بين أبناء الوطن الواحد. تحية وفاء وتقدير وصلاة لجميع من وضع حياته فداء لخدمة الآخرين والحفاظ على سلامتهم".