صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

صيدا

الترياقي ناعياً الشهيد جلول: يرتقي العمال شهيداً تلو آخر ولا يتراجع الحق عن مواجهة الباطل

صيدا اون لاين

أدان رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد اللطيف الترياقي استهداف العدو الاسرائيلي للمسعفين والعمال أثناء تأديتهم لواجبهم ناعيا العامل الشهيد يوسف جلول . وقال في بيان صادر عنه : " في ظل المواجهة الدائمة مع العدو الاسرائيلي يرتقي العمال شهيدا تلو الاخر ولا يتراجع الحق عن مواجهة الباطل. نرفع أسمى آيات العزاء باستشهاد العامل يوسف جلول من صيدا الذي كان يقوم بعمله لحماية لقمة عيشه وتسهيل حياة اهلنا في الجنوب وندعو لأهله ورفاقه بالصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

اقرأ أيضا

"مراهقون داخل غرف جنسية"... رسالة تحذير "صاعقة" الى عائلات لبنان: الخطر الأكبر ليس "تيك توك"!

بالفيديو: صاحب مطعم شاورما غسان في الهلالية شرق صيدا يوضح موضوع ما حصل معه وحقيقة خلط الشاورما الجاهزة بأخرى نيئة

بالفيديو: أكثر من 66 مليار ليرة لبنانية.. مواطن يفوز بجائزة اللوتو!

الفضيحة تابع... "تيك توكر" متورّطة باغتصاب الأطفال

بالفيديو: كوارث صحية في مطعم في منطقة دير الزهراني - النبطية.. ومشاهد مقززة

بـ "هوت شورت" هيفا وهبي تتصدر غلاف مجلة عالمية.. والجمهور يُعلّق: "لا يُناسب عمرها" (صور)

تم نسخ الرابط