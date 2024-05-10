الترياقي ناعياً الشهيد جلول: يرتقي العمال شهيداً تلو آخر ولا يتراجع الحق عن مواجهة الباطل

أدان رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد اللطيف الترياقي استهداف العدو الاسرائيلي للمسعفين والعمال أثناء تأديتهم لواجبهم ناعيا العامل الشهيد يوسف جلول . وقال في بيان صادر عنه : " في ظل المواجهة الدائمة مع العدو الاسرائيلي يرتقي العمال شهيدا تلو الاخر ولا يتراجع الحق عن مواجهة الباطل. نرفع أسمى آيات العزاء باستشهاد العامل يوسف جلول من صيدا الذي كان يقوم بعمله لحماية لقمة عيشه وتسهيل حياة اهلنا في الجنوب وندعو لأهله ورفاقه بالصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.