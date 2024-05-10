اربعة شهداء في غارة اسرائيلية...واستمرار استخدام القذائف الفوسفورية

سقط أربعة شهداء اليوم الجمعة في المواجهات المستمرة في الجنوب بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، اذ سقط شهيدان، واصيب اخرون بجروح، جراء غارة نفذها الطيران المسير بالقرب من محطة MTC في بلدة طيرحرفا مستهدفا المنطقة بصاروخين وعلى الفور هرعت سيارة الاسعاف الى المكان. الشهيد الأول عنصر من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية يدعى غالب حسين الحاج من بلدة شيحين، اما الشهيد الثاني فهو فني من شركة power tec المتعهدة باعمال الصيانة في شركة mtc touch ويدعى يوسف فادي جلول من مدينة صيدا. أما الشهيد الثالث فهو مقاتل في حزب الله ويدعى أحمد علي مهدي (زين) مواليد 1991 من بلدة عدشيت، أما الشهيد الرابع، فهو عنصر في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ويدعى محمد قاسم السمنة "أبو يزن" والذي "ارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان".

ويشار الى ان فريق العمال المشترك من شركتي «أوجيرو» و«تاتش» كان قد حصل على إذن مسبق من «اليونيفيل» للحضور إلى طيرحرفا وإجراء الصيانة لأعمدة الإرسال.

من جهته، كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الجمعة، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "جيش الدفاع هاجم أهدافًا على أرض لبنان؛ توثيق: مهاجمة مسلحين اثنين في منطقة يارون. خلال الساعات الأخيرة رصد فريق تابع لوحدة 869 عنصرين تابعين لحزب الله وهما يتحركان بجوار مبنى عسكري في منطقة يارون ويحملان وسائل قتالية. وبعدها بقليل هاجمت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو العنصرين. وفي وقت سابق من اليوم أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة كفركلا. بالإضافة إلى ذلك تمت مهاجمة مبنى عسكري تابع للحزب في منطقة بليدا، والذي تواجد فيه عناصر".

القذائف الفوسفورية

واستهدف الجيش الاسرائيلي بلدة العديسة بالقذائف الفوسفورية مما تسبب باندلاع حريق هائل امتد إلى ما بين المنازل في كفركلا وبساتين الزيتون، وتعذر على فرق الدفاع المدني الوصول إلى المكان بسبب العدوان الاسرائيلي المستمر، واستمرت النيران مندلعة في الاحراج والحقول في أطراف بلدة العديسة جراء القصف بالقذائف الفوسفورية الاسرائيلية محدثة حرائق في المكان وتصاعد أعمدة الدخان الكثيفة وروائح الفوسفور السامة. كذلك، اطلق الجيش الاسرائيلي القنابل الحارقة والفوسفورية على جبل اللبونة محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب. كما تعرضت اطراف بلدة زبقين ويارين والجبين في القطاع الغربي لقصف مدفعي اسرائيلي.