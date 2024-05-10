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الفضيحة تابع... "تيك توكر" متورّطة باغتصاب الأطفال

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بعد مرور أسبوع على الحادثة التي هزّت الرأي العام في لبنان ولا تزال تتفاعل حتى الآن، تكشفت معلومات جديدة في قضية عصابة "التيك توك" التي استدرجت أطفالاً عبر التطبيق الشهير من أجل اغتصابهم.

فقد انضم اسم التيك توكر "جيجي غنوي" إلى المتّهمين الذين ادعى عليهم القضاء اللبناني، بحسب ما أكدت معلومات العربية.

كما أفادت أن الشابة التي لعبت دوراً في إغراء القاصرين واستدراجهم، متوارية عن الأنظار.

إلى ذلك، بيّنت المصادر أن القضاء اللبناني ادّعى حتى الآن على 17 متّهماً، ضمنهم 10 موقوفين و7 متوارين عن الأنظار.

أما المتّهمون الموقوفون فهم "مصوّر اقتصر عمله ضمن الشبكة على تصوير الاعتداء على القاصرين، فضلا عن طبيب أسنان تحرّش ببعض الضحايا، ومصفف شعر شهير على تيك توك، فضلا عن صاحب محل للثياب، وصاحب محل تحويل أموال، بالإضافة إلى موظّف بلدية كان سائق تاكسي ينقل الضحايا القصر".

أما المحامي من شمال لبنان، الذي انتشر اسمه بشكل واسع بين اللبنانيين مؤخراً، فينتظر القضاء إذنا من نقابة المحامين لملاحقته تمهيداً لتوقيفه.

هذا وفتح القضاء تعاوناً مع السلطات السويدية من أجل تبادل معلومات بشأن رأس العصابة الموجود على أراضيها وهو بول المعوشي الملقّب بـ Jay" وسيجري لاحقاً طلب استرداده للتحقيق معه.

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الفضيحة تابع... "تيك توكر" متورّطة باغتصاب الأطفال

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