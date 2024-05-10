صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

متفرقات

حملة أمنية سيباشر بتنفيذها خلال الأيام المقبلة ضمن بيروت.. إليكم التفاصيل

بيروت
بيروت

ترأس المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم، اجتماعا في غرفة عمليات المقر العام - الأشرفية، لبحث الحملة الأمنية التي سيباشر بتنفيذها في خلال الأيام المقبلة، ضمن نطاق بيروت الكبرى، وستشمل ملاحقة المطلوبين للقضاء ومرتكبي جرائم السلب والنشل بواسطة الدراجات الآلية والمخالفات المرورية الشائعة.
وحضر الاجتماع كل من رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، قائد وحدة الشرطة القضائية بالوكالة العميد زياد قائد بيه، قائد شرطة بيروت بالوكالة العميد أحمد عبلا، قائد وحدة القوى السيارة بالوكالة العميد جان عواد، رئيس شعبة العلاقات العامة العميد جوزف مسلم، ورئيس شعبة الخدمة والعمليات المقدم عبدالله حمصي، إضافة إلى مشاركة عدد من الضباط المعنيين.

اقرأ أيضا

"مراهقون داخل غرف جنسية"... رسالة تحذير "صاعقة" الى عائلات لبنان: الخطر الأكبر ليس "تيك توك"!

بالفيديو: صاحب مطعم شاورما غسان في الهلالية شرق صيدا يوضح موضوع ما حصل معه وحقيقة خلط الشاورما الجاهزة بأخرى نيئة

بالفيديو: أكثر من 66 مليار ليرة لبنانية.. مواطن يفوز بجائزة اللوتو!

الفضيحة تابع... "تيك توكر" متورّطة باغتصاب الأطفال

بالفيديو: كوارث صحية في مطعم في منطقة دير الزهراني - النبطية.. ومشاهد مقززة

بـ "هوت شورت" هيفا وهبي تتصدر غلاف مجلة عالمية.. والجمهور يُعلّق: "لا يُناسب عمرها" (صور)

تم نسخ الرابط