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بالفيديو: كوارث صحية في مطعم في منطقة دير الزهراني - النبطية.. ومشاهد مقززة

مقزز
مقزز

قامت دورية لمراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في النبطية بإجراء قانوني بحق صاحب مطعم شاورما مخالف لشروط سلامة الغذاء في بلدة دير الزهراني قضاء النبطية، بحضور ومؤازرة من عناصر  أمن الدولة مكتب النبطية.

وبعد أخذ إشارة قضائية من النائب العام الإستئنافي في قصر عدل النبطية القاضي رمزي فرحات، تم إقفال المطعم بالشمع الأحمر وتسطير محضر ضبط بحق صاحبه.

وقد عمل المراقبون على سحب عيّنة من اللحوم المعدّة للطهي لفحصها في المختبر المعتمد من الوزارة ويُبنى على الشيء مقتضاه.

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