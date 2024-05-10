"جمعية جامع البحر الخيرية " كرّمت العاملين والطاقم التمريضي في مستشفى دار السلام للمسنين لمناسبة عيد العمال ويوم الممرض

كرّمت "جمعية جامع البحر الخيرية" العاملين والطاقم التمريضي في "مستشفى دار السلام للرعاية الإجتماعية" التابع للجمعية لمناسبة عيد العمال ويوم الممرض العالمي، وذلك بحفل غداء أقامته في "واحة السلام" في منطقة " شرحبيل " – بقسطا، بحضور رئيس الجمعية الأستاذ حسن صفدية وأعضاء المجلس الإداري .

قبرصلي

استهل الحفل بكلمة ترحيب من مديرة الجمعية السيدة عبير قبرصلي مملوك التي توجهت بالمعايدة الى أسرة الدار من عاملين وممرضين وقالت :" نلتقي اليوم لنحتفل معاً بعيد العمال العالمي ويوم الممرض والمرضة العالمي .. وبالنسبة لنا، الجميع هنا بدون استثناء ومهما كان عمله ومركزه، فإن دوره في الدار مهم جداً خاصة اذا عمل بتفان وأعطى بجدية وإخلاص وتعاون ، لأن هذه الصفات التي ذكرت، هي التي تجعل "دار السلام" تصل لتصبح من أهم المراكز التي تعنى برعاية المسنين . شكراً من القلب لكل عمال وموظفي وممرضي الدار .

صفدية

وألقى رئيس الجمعية الأستاذ حسن صفدية كلمة بالمناسبة عايد فيها العاملين والطاقم التمريضي وقال: نحن في المجلس الإداري نعتبر أنفسنا وإياكم شركاء في حمل رسالة هذه الجمعية وهذه الدار بالعمل والإنتاج والحفاظ على صورتها وعلى مستوى الرعاية والخدمات التي تقدمها لأهل الدار ولمن هم خارجها .. فدور كل منكم مهم في هذه الدار وبتكامل جهود الجميع تنجح وتتقدم..

وأضاف : ان ما يميز عملكم في هذه المؤسسة عن غيرها من المؤسسات أنكم تقومون بعمل إنساني

لا شيء يوازي الأجر الذي تنالونه عند الله من دعاء مريض أو مسنّ ، وأنتم تستحقون هذا الدعاء .. فثابروا على عملكم وأحبوه .. وواظبوا على التماس الأجر الأسمى من هذا العمل .

وأضاف : مهمتنا هي السعي لتأمين استمرارية هذه الدار وأن نعمل وزملائي على تحسين وضعكم الإجتماعي والمالي. ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد ، إلّا أننا لن نألو جهدا ولن نتأخر عن تقديم ما نستطيع ضمن الإمكانيات التي تتاح لنا. بإسمي وبإسم المجلس الإداري للجمعية نقول لكم يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير .

وتخلل حفل التكريم فقرة فنية أحياها المطرب محمد الأمين .