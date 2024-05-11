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الحكمة الفائز على بيروت فيرست تأهل للدور النهائي من بطولة كرة السلة

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حسم الحكمة بيروت مواجهته وبيروت فيرست كلوب في الدور نصف النهائي "فاينال فور" لبطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، اذ تقدم في السلسلة 3 - 1 من خمس مباريات ممكنة، بفوزه عليه 80 - 76، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في قاعة النادي الرياضي غزير.
وكان الحكمة فاز مرتين في ملعب منافسه بمجمع الشياح الرياضي البلدي، وتعثر في المباراة الثانية في غزير.
ويتوقع ان يلتقي الحكمة في الدور النهائي غريمه التقليدي النادي الرياضي بيروت، الدي يتقدم على منافسه هومنتمن بيروت 2 - 0 في ثانية مصف النهائي.
ولم يحرز الحكمة بطولة لبنان منذ عام 2004، علماً انه احرز عامذاك بطولة النوادي الآسيوية بالامارات، وغاب بعدها عن الالقاب الرسمية محلياً وعربياً وقارياً.
وتنطلق اولى مباريات الدور النهائي مساء الثلاثاء 14 أيار.

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