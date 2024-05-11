"مراهقون داخل غرف جنسية"... رسالة تحذير "صاعقة" الى عائلات لبنان: الخطر الأكبر ليس "تيك توك"!

كان العرب القدامى يعتمدون قول "آخر الدواء الكي" كآخر طريقة لعلاج مرض ما، إنما في لبنان يُحاول بعض مسؤوليه اعتماد الكي كعلاج أول ونهائي لأي آفة، كما حصل مؤخرًا بعدما علت أصوات مطالبة بحظر تطبيق تيك توك على خلفية فضح عصابة اغتصاب أطفال تستخدم التطبيق كمسهّل للوصول إلى الضحايا بشكل أسرع وأكبر

والى جانب مخاطر تصفّح التيك توك ودور الأهل التوعوي بهذا الخصوص، لا بد للالتفات الى مخاطرَ أكبر تشكّلها الألعاب الإلكترونية كـ لعبة روبلوكس وماين كرافت وغيرها التي تستخدم من ملايين الأطفال تحت سن الـ 12 سنة

فما هي هذه المخاطر؟

وهل ستكون فضيحة "عصابة التيك توك" جرس إنذار حقيقي للأهالي لحماية أبنائهم من خطر التطبيقات والألعاب الإلكترونية؟

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