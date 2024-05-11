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بالفيديو: صيدا تشيّع إبنها الشهيد يوسف فادي جلول بمأتم مهيب بمشاركة رسمية وشعبية

صيدا اون لاين

شيّعت مدينة صيدا اليوم جثمان إبنها الشهيد يوسف فادي جلول الذي إستشهد في الغارة الاسرائيلية على بلدة طيرحرفا بالامس، حيث كان من ضمن فريق صيانة تقني تابع لشركة "Powertec" يقوم بأعمال صيانة في احدى محطات شركة الاتصالات " mtc touch" في طيرحرفا ، حين استهدفتهم طائرة اسرائيلية مسيرة بصاروخ ادى الى استشهاده والمسعف في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي غالب حسين الحاج.

وإنطلق موكب مهيب من منزل الشهيد في عبرا بإتجاه مسجد الشهداء في صيدا حيث صلي على جثمانه الطاهر ومن ثم وري الثرى في مقبرة صيدا الجديدة "سيروب".

وشارك في التشييع النائب الدكتور اسامة سعد، النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، منسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب مازن حشيشو، رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود، مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، عضو المكتب السياسي لحركة امل المهندس بسام كجك وشخصيات لبنانية وفلسطينية.

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