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بفستان أسود.. نادين نجيم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

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حرصت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

وتألقت نادين نجيم في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات و نسقت معه أكمام.

انتعلت نادين نجيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات أو المجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية نالت إعجاب متابعيها على الانستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة.

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