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شؤون فلسطينية

حماس تعلن وفاة محتجز بريطاني - إسرائيلي وتكشف هويته

أبو عبيدة
أبو عبيدة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، وفاة المواطن البريطاني نداف بوبلابيل (51 عاما) .

وبحسب البيان، فقد توفي بوببلابل متأثرا بجراحه التي أصيب بها عندما استهدفت طائرات إسرائيلية مكان اعتقاله قبل أكثر من شهر.

قالت حماس إن صحة بوبلابيل تدهورت بسبب نقص الرعاية الطبية المكثفة بسبب الغارات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة.

وقال المتحدث العسكري لحماس، أبو عبيدة عبر "تلجرام": أن وفاة الأسير نداف بوبلابيل 51 عاما يحمل الجنسية البريطانية كانت تداعيات استهداف الاحتلال مكان اعتقاله قبل شهر.

أضاف أبو عبيدة: أن  الأسير بوبلابيل تدهورت حالته الصحية، إثر نقص المساعدة الطبية.

تسلط وفاة بوبلابيل، الذي كان يحمل الجنسيتين البريطانية والإسرائيلية، الضوء على التوترات المستمرة بين إسرائيل وحماس.

ومن المرجح أن تثير الظروف المحيطة بوفاته الجدل من جديد حول المعتقلين والصراع بشأن إتفاق لتحرير الرهائن.

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