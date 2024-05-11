الأكبر منذ سنوات... واتساب يعلن عن إطلاق تحديث جديد له قريباً وهذا ما سيتم تعديله!

أعلن تطبيق واتساب عن إطلاق تحديث جديد له في جميع أنحاء العالم قريباً، والذي من شأنه تحسين عملية استخدامه وتعزيزها.

وأخفى التحديث الجديد الكتلة الخضراء الكبيرة الموجودة في أعلى الشاشة إذ تم استبدالها بكتلة جديدة باللون الأبيض لتوفير مظهر أكثر بساطة.

كما سيلحظ المستخدمون أيضاً تغيّر درجة اللون الأخضر المستخدمة في التطبيق التي أصبحت أكثر إشراقاً وتوهجاً.

ويتضمن التحديث الجديد أيضاً ميزات جديدة للأشخاص الذين يفضلون استخدام وضعية "الدارك مود" Dark Mode، إذ سيعمل التطبيق على تحسين الإضاءة ووضوح الشاشة للتقليل من إجهاد العين في الأماكن والبيئات المظلمة.

وسيؤدي التحديث أيضاً إلى تغيير تصميم أيقونة التطبيق من النمط المربع إلى نمط آخر مستدير ومحدد أكثر، كما سيتم تحديث الرسوم التوضيحية الموجودة وإضافة رسوم جديدة "أكثر مرحاً".

وسيتم أيضاً تحديث خلفية المحادثات واستبدالها بخلفيات جديدة ومبتكرة بدلاً من استخدام رسومات شعار التطبيق، كما سيتم نقل شريط القائمة إلى أسفل الشاشة في الأجهزة التي تعمل وفق نظام "أندرويد" ما يجعلها متطابقة الآن مع أجهزة "أيفون".

كما تم تحسين ميزة "الفلتر " أثناء البحث لتسهيل حصول المستخدمين على المحادثات الصحيحة بوقت سريع بالإضافة إلى تمكينهم من الوصول إلى الرسائل غير المقروءة بنقرة واحدة فقط من دون الحاجة إلى البحث عنها.