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عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

أثارت ليلى عبد اللطيف حالة من القلق، مؤخرا، فى الوطن العربي بعد أن تنبأت بظهور فيروس جديد فى المنطقة.

وقالت  ليلى عبد اللطيف، فى لقاء على قناة الظفرة، إن هناك عدة أحداث غير سارة تحدث قبل عيد الأضحى 2024 في بعض الدول العربية.

ليلى عبد اللطيف تحذر من انتشار فيروس جديد 
وأعلنت عبد اللطيف عن توقعاتها للمنطقة خلال الفترة القادمة وكان أهمها انتشار فيروس جديد فى عمان وعدم استقرار الوضع الأمني فى لبنان حيث سيتم الاعتداء على إحدى المحطات الفضائية ووقوع بعض الاشتباكات فى بيروت.

الحجر الصحى
وكشفت ليلى عبد اللطيف عن أن حالة القلق التى ظهرت خلال فترة كورونا ستعود من جديد بسبب ظهور الفيروس الجديد فى عمان وسيتم عودة الحظر والإجراءات الاحترازية التى عانى منها المجتمع.

ولم تقف توقعات ليلى عبد اللطيف عند هذا الحد بل كشفت عن كارثة صحية أخرى من المحتمل ظهورها في الوطن العربي خلال الفترة المقبلة وهى تحوّر سلالة جديدة من فيروس الجدري. 

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