صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

رياضة

اعتذار الحكم "يزيد الطين بلة".. غضب عارم في ميونيخ

صيدا اون لاين

شعر بايرن ميونيخ بالغضب الشديد بعد قرار التسلل المتأخر ضده في الخسارة 2-1 أمام ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وسجل المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع وهو ما كان يُعتقد أنه كان سيأخذ المباراة إلى شوطين إضافيين.

ومع ذلك، كان مساعد الحكم قد أشار بالفعل إلى وجود تسلل وأطلق الحكم صفارته قبل أن ينطلق دي ليخت للاحتفال بهدفه، ليفوز ريال مدريد بالمباراة بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

اعتذار غير متوقع

ولكن المفارقة الغريبة كانت بكشف عدد من عناصر بايرن ميونيخ، توجيه حكم اللقاء، سيمون مارشينياك، الاعتذار لهم بعد اللقاء.

وقال توماس توخيل مدرب بايرن إن حكم اللقاء وجه الاعتذار له، ولكنه لم يقبل الاعتذار.

وقال توماس توخيل: "إنه أمر صعب للغاية. بالطبع نحن كرياضيين نقبل ذلك. لكنها مباراة في قبل النهائي، لا يتعلق الأمر بانتهاكين للقواعد. يجب على الجميع أن يقدموا أقصى ما لديهم. يجب أن يكون الحكام حاضرين أيضا. هذا ما نتوقعه. لذلك فإن الاعتذار لا يساعد حقا".

وقال المدافع ماتيس دي ليخت: "الحكم المساعد قال لي أنا آسف حقا لقد أخطأت، لا يمكنني فعل شيء الآن".

من جهته، قال المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، ماكس إيبرل، إن الحكم مارشينياك "اعترف لنا بأنه أخطأ واعتذر".

وزادت تصريحات عناصر الفريق حول اعتذار الحكام "الطين بلة"، وزادت الجدل حول المباراة المثيرة.

اقرأ أيضا

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

أمن عام صيدا أوقف 7 سوريين بجرم الدخول خلسة والعمل بشكل غير قانوني وختَم محلهم بالشمع الأحمر

عن الدولار والليرة.. ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة؟

بـ "هوت شورت" هيفا وهبي تتصدر غلاف مجلة عالمية.. والجمهور يُعلّق: "لا يُناسب عمرها" (صور)

بعد إنتشار فيديو لشادن فقيه... إخبارٌ بحقها من "أمين الفتوى" بتكليف من دريان (فيديو)

شقراء وبغاية الجمال.. ابنة ملكة جمال لبنان السابقة أصبحت نسخة عن والدتها (صورة)

تم نسخ الرابط