بالفيديو.. ديوكوفيتش يتعرض لضربة خطيرة في الرأس

احتاج لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى رعاية طبية بعد تعرضه لضربة على رأسه بعبوة معدنية عقب فوزه في مباراة في بطولة روما المفتوحة لتنس الأساتذة، أمس الجمعة.

وقال المنظمون إن مشجعاً كان يتكئ على السور الفاصل بين الجمهور والملعب طلب توقيع ديوكوفيتش، لكن سقطت قنينة معدنية من حقيبة الظهر على رأس "نولي"، وأضاف المنظمون أن ديوكوفيتش أصيب بكدمة في رأسه، وفحصه الأطباء.

وحدثت الواقعة بعد وقت قصير من فوز ديوكوفيتش على الفرنسي كورنتين موتيه 6-3 و6-1 في مباراته الافتتاحية.

وجاء في بيان القائمين على البطولة "لدى مغادرته الملعب الرئيسي في ختام مباراته، تعرض نوفاك ديوكوفيتش لضربة على الرأس بقارورة مياه أثناء توقيع التذكارات للمشجعين".

وأضاف البيان "خضع للإجراءات الطبية الملائمة وغادر بالفعل مجمع الملاعب ليعود إلى فندقه".

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي أن قارورة المياه سقطت من حقيبة ظهر أحد المشجعين واصطدمت برأس ديوكوفيتش.

Siete lammerda della gente, lo sport non sapete nemmeno dov'è di casa.

Fossi #Djokovic abbandonare subito il torneo, ma lui è un grande sul campo e fuori, è un Tennista e questa soddisfazione non ve la darà mai!!!pic.twitter.com/4ulpmsuxVS — Terry ❤️‍🔥📿 (@nomenomenit) May 10, 2024