اللجنة المركزية للتنظيم الشعبي الناصري تنتخب ناصيف عيسى ومصباح الزين للأمانة العامة للتنظيم

عقدت اللجنة المركزية للتنظيم الشعبي الناصري جلستها الثانية للدورة الاستثنائية لأعضائها بحضور أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد وذلك في مقر اللجنة المركزية في صيدا.

بدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية لأمين سر اللجنة المركزية الدكتور خالد الكردي، أكّد فيها على أهمية استقامة المؤسسات والأطر التنظيمية واللجان المتخصصة لاستنهاض وتفعيل نضال التنظيم.

وأكد الكردي أن هناك واجبات ومهام ملقاة على عاتقنا في اللجنة المركزية، داعياً إلى تضافر جميع الجهود والطاقات لمواجهة التحديات التي تواجه تنظيمنا وتيارنا الشعبي.

وتخلّل الاجتماع انتخابات لملىء الشغور في الأمانة العامة للتنظيم، وبعد المشاركة في الانتخابات التي ترشح لها 4 أخوة، جرى انتخاب الأخوين ناصيف عيسى ومصباح الزين للأمانة العامة للتنظيم.

أمين سر اللجنة المركزية الدكتور خالد الكردي شكر مشاركة أعضاء اللجنة في هذه التجربة الديمقراطية الرائدة التي عبّرت عن تنافس شريف لما فيه خير تنظيمنا.