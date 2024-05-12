الرياضي يضرب موعداً مع الحكمة في نهائي بطولة لبنان لكرة السلة

حسم الرياضي بيروت تأهله لنهائي بطولة لبنان لكرة السلة بانتصاره الصعب على ضيفه الهومنتمن بفارق 8 نقاط، بواقع 98-90، السبت، ليفوز بسلسلة نصف النهائي بنتيجة 3-0.

وتفوق الهومنتمن في الربع الأول بفارق 4 نقاط (27-21)، قبل أن ينتفض الرياضي في الربع الثاني الذي انتهى 32-17، ويتقدم بنهاية الشوط الأول بنتيجة 53-44.

في الربع الثالث نجح لاعبو الهومنتمن بالعودة وقلصوا الفارق مع انتهاء الربع إلى 3 نقاط (73-70)، وشهد الربع الرابع إثارة كبيرة بحيث بقيت النتيجة متقاربة حتى اللحظات الأخيرة، لكن، خبرة لاعبي الرياضي حسمت المباراة بفارق 8 نقاط.

وسيواجه الرياضي في سلسلة الدور النهائي، غريمه التقليدي الحكمة الذي حجز مقعداً في النهائي بفوزه على بيروت فيرست في سلسلة نصف النهائي بنتيجة 3-1.