طرق طبيعية للتخلص من الناموس في الصيف

ينتشر الناموس بشكل كبير في فصل الصيف، لأنه يعتبر من الحشرات الأساسية في الظهور في هذا الفصل ويتغذى بشكل رئيسي على رحيق الورود التي تزدهر في الصيف، بالإضافة إلى دم الإنسان ويؤدي في بعض الحالات للأشخاص اللذين يعانون من التحسس إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل الملاريا، والحمّى الصفراء، وحمى الدنجي، وفيروس النيل وغيرها الكثير.

ويلجأُ العديد من الأشخاص، إلى استخدام المبيدات الحشرية الكيماوية للتخلص من هذه الحشرة الغير مرغوب في تواجدها، ولكن دون انتباه منهم إلى أنها تحتوي على مواد كيميائية بكميات كبيرة، والتي بدورها تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وغيرها.

ونقدم في السطور القادمة بعض الطرق الكبيعية للتخلص من الناموس والحشرات الطائرة الصيفية وهي كالتالي:

١ - الريحان:

يساعد الريحان على القضاء على الناموس؛ نظراً لرائحته النفاذة، ويمكن استخدامه عن طريق وضع أوراقه الطازجة على النوافذ، والأبواب، أو أماكن تواجد البعوض، أو يمكن رش القليل من الريحان المجفف على أماكن تواجد البعوض.

٢ - استخدام المضارب البلاستيكيّة:

٣ - وضع مصيدة للناموس بالقرب من النوافذ والأبواب.

٤ - استخدام الصاعق الكهربائي المخصص لقتل الناموس.

٥- رش القليل من اللافندر المطحون على أماكن تواجد الناموس، أو يمكن مسحها بزيت اللافندر بواسطة قطنة نظيفة ومعقمة.

٦ - الابتعاد عن مستنقعات المياه الملوثة؛ حيث تجمع الناموس عليها.

٧ - شفط الناموس بواسطة المكنسة الكهربائيّة، وتعتبر هذه الوسيلة من الوسائل الحديثة التي يمكن أن تساعدَد على طرد الناموس.

٨ - وضع كمياتٍ كافية من الكريمات المخصصة للناموس على الجسم، وتساعد بدورها تلك الكريمات على قتله، نظراً لرائحتها القوية.

٩ - وضع ملعقة كبيرة من زيت القرفة بداخل كأس من الماء والخلط جيداً، ثم وضع الخليط بداخل رشاشة زجاجية، ورش أماكن تواجد الناموس بالخليط جيداً لمدة خمس دقائق.

١٠ - خلط ملعقتيْن كبيرتين من زيت الليمون، وزيت فول الصويا في وعاء، ثم وضع الخليط داخل رشاشة زجاجية، ثم رش أماكن تواجد الناموس.

١١ - تنظيف البيت يومياً، وخصوصاً عند تناول الحلويات؛ كي لا يتكاثر الناموس.

١٢ - لبس الملابس القطنية، والابتعاد قدر الإمكان عن الملابس الثقيلة. .

١٣ - الابتعاد قدر الإمكان عن وضع العطور بشكل كبير؛ حيث تزيد من جذب الناموس.

١٤ - دهن الجسم بكميات كافية من الفازلين، حيث يساعد الفازلين بدوره على قتل الناموس.

١٥ - استخدام تطبيقات طرد الناموس الموجودة على الهواتف الذكية، إذ إنها تصدر ذبذبات قوية من شأنها أن تقتل الناموس.