موسكو تتقدم في منطقة خاركيف الأوكرانية

أقر الجيش الأوكراني اليوم بـ"نجاحات تكتيكية روسية في منطقة خاركيف" (شمال شرق)، فيما أعلنت موسكو أمس السيطرة على أربع بلدات إضافية في هذه المنطقة المحاذية لروسيا خلال عملية برية بدأتها الجمعة واستدعت إجلاء آلاف الأشخاص .

وأقرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في وقت مبكر اليوم في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" بأن "العدو يشهد حاليا نجاحات تكتيكية"، مضيفة "أن ثمة معارك مستمرة في مدينة فوفتشانسك الحدودية" التي كان عدد سكانها يبلغ حوالى 3000 نسمة قبل الهجوم الحالي وحيث حشدت موسكو ما يصل إلى خمس كتائب وفقا لكييف.