فيديو لـ"جيجي" قبل توقيفها بقضية إغتصاب الأطفال.. شاهدوه!

نشرت قناة "الجديد" مقطع فيديو يظهر المدعوة غدير غنوي المعروفة بـ"جيجي" المتورطة بعصابة "التيك توكرز" التي قامت بإستدراج وإغتصاب أطفال في لبنان.

وأظهر الفيديو مقابلات عديدة أجريت مع غنوي في مختلف الأماكن، وتقول في واحد من التصريحات رداً على سؤال: "أنا لا أعمل.. المصاري بتجي لحالها".

وبعد منتصف ليل الجمعة، أوقف مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية المدعوة غنوي والمعروفة بـ"جيجي"، في محلة الليلكي، بناء على بلاغ البحث والتحري الصادر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان طانيوس سغبيني في ملف عصابة "التيكتوكرز"؟

وغدير هي الإمرأة الوحيدة في ملف عصابة "التيكتوكرز"، وبتنفيذ مذكرة إلقاء القبض عليها بات عدد الموقوفين 11 شخصاً وستة مدعى عليهم غيابياً، بينهم بول معوشي المعروف بـ"جاي" وبيتر نفاع المعروف بـ"ستيف" وتركي، فيما الـ3 الباقون مجهولو كامل الهوية.

يذكر أن الموقوفة أسهمت في استدراج الأطفال إلى حفلات، حيث جرى التحرّش بهم واغتصابهم، علماً أنها تعمل في أحد المحال في برج حمود لصاحبه المتورّط في الملف، وتعرّف عن نفسها على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ناشطة وموديل.