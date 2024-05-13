الأمن العام في صيدا أوقف 5 سوريين مخالفين وسحب أوراق 10 وختم محلين بالشمع الأحمر

ضمن الحملة التي تقوم بها المديرية العامة للأمن العام لملاحقة وقمع مخالفات الإقامة والعمل للنازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، نفذت قوة من "مركز صيدا الإقليمي" في الأمن العام بالتنسيق مع "شعبة الجنوب في دائرة الأمن القومي" في المديرية ( اليوم الاثنين) مداهمة لمحلين تجاريين في مدينة صيدا يديرهما سوريون بشكل غير قانوني حيث تم اقفالهما وختمهما بالشمع الأحمر بناء لإشارة القضاء المختص وتوقيف 5 سوريين لمخالفتهم شروط الإقامة أو العمل وسحب أوراق 10 آخرين لعدم استيفائهم الشروط القانونية .