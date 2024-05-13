بعد تخريب مساعدات متجّهة الى غزة... أميركا تعلّق

أشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، اليوم الإثنين، إلى أن "الولايات المتحدة أثارت مع إسرائيل واقعة قيام محتجين باعتراض طريق شاحنات مساعدات متجهة إلى غزة".

وأضاف: "لا ينبغي إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

واعترض محتجون إسرائيليون طريق شاحنات مساعدات كانت متجهة إلى غزة، وألقوا طرود المواد الغذائية على الطريق في أحدث حلقة من سلسلة الحوادث التي تأتي في وقت تعهدت فيه إسرائيل بالسماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع المحاصر دون انقطاع.

وأقدم متظاهرون من حركة "تساف 9" الإسرائيلية المتطرفة، على تخريب عدة شاحنات مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحادث وقع يوم الإثنين قرب حاجز ترقوميا بالقرب من الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث المتظاهرين وهم يغلقون الشاحنات أثناء إطلاق صفارات الذكرى وهي عملية ترتبط بالوقوف دقيقة صمت في ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا في حروب أو أعمال عدائية.