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لبنان

وصول دفعتين من النازحين السوريين العائدين من لبنان عبر معبرَي جوسيه والزمراني

صيدا اون لاين

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية- سانا، عن وصول دفعة جديدة من النازحين السوريين العائدين من لبنان إلى البلاد عبر معبر جوسيه بريف حمص.

ولفتت وكالة الأنباء السورية- سانا، إلى أنّه تم عند المعبر تقديم الخدمات الصحية لهم واللقاحات اللازمة للأطفال.

هذا، ووصلت دفعة أخرى من النازحين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق، وفق ما نقلت "سانا".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "النشرة"، في البقاع، بأنّ "الأمن العام وبإشراف العميد علي الجاروش، بدأ بإجراءاته لتأمين عودة حوالي 320 نازحًا سوريًا من معبر الزمراني في عرسال".

وتأتي العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم بعد توقّف منذ تشرين الأول الماضي، وذلك بالتنسيق مع الدولة السورية.

 

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