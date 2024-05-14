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لبنان

طقس أيّار... صيفٌ وأمطار!

صيدا اون لاين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تستقر درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل، ويتحوّل الطقس بعد الظهر في المناطق الداخلية إلى غائم مع بعض التقلبات المحلية واحتمال هطول أمطار خفيفة مع برق ورعد. 
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالارتفاع بدءا من بوم الجمعة تدريجاً، حيث تتخطى معدلاتها خلال عطلة نهاية الاسبوع تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شمال أفريقيا.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار في بيروت بين 18 و27، في طرابلس بين 17 و26، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة خصوصاً في الداخل وعلى الجبال والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية. 
الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تستقر درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل، ويتحوّل الطقس بعد الظهر في المناطق الداخلية إلى غائم مع بعض التقلبات المحلية وإحتمال هطول أمطار خفيفة مع برق ورعد 
الخميس: صاف إجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، لكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية.
الجمعة: صاف إجمالا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، بحيث تقارب معدلاتها الموسمية خصوصاً في الداخل مع انخفاض في نسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 20 إلى 24 درجة، فوق الجبال من 12 إلى 18 درجة، في الداخل من 12 إلى 24 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 في المئة. 
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.
-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,38. 
-ساعة غروب الشمس: 19,32.

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