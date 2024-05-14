اختصاصية في الأمراض الجلدية تكشف طرق العدوى من مرض الجدري والجرب

أكدت الاختصاصية في الأمراض الجلدية د. مايا الهبر، في حديث إلى صوت كل لبنان، أن مرض الجدري ينتقل عادة بين الأشخاص عن طريق التنفس أو اللمس، فيما مرض الجرب ينتقل عبر اللمس فقط.

وعن سبل الوقاية منهما، لفتت الهبر إلى أن الشخص المصاب بمرض الجدري يجب أن يلازم المنزل لمدة تراوح بين سبعة وعشرة أيام وألّا يخالط الآخرين إلى أن تنتهي فترة العدوى، أمّا مرض الجرب فيجب على المصاب به أن يتعالج منه وألا يخالط أحداً قبل ثمان وأربعين ساعة.

وأوضحت الهبر أن لدى الكبار عادة مناعة ضدّ "الجدري"، لأنّ معظم الناس سبق أن أصيبوا به في صغرهم، فيما المشكلة الأكبر تكمن في مرض الجرب لأنّ المصاب به يعدي أفراد عائلته الذين يعيشون معه في المنزل، لذلك عادة نقوم بعلاج جميع أفراد العائلة الواحدة ولو لم تظهر عليهم عوارضه.