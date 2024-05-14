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رياضة

مبابي إلى ريال مدريد... ورئيس "الليغا" يكشف مدة العقد

صيدا اون لاين

أكّد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سينضمّ هذا الصيف إلى ريال مدريد لمدة خمسة مواسم.
وأعلن قائد منتخب فرنسا ونجم باريس سان جرمان، الجمعة، رسمياً رحيله عن نادي العاصمة والدوري الفرنسي، بعد انتهاء الموسم الحالي، دون الكشف عن وجهته.
وقال تيباس في مقابلة نشرتها يومية "أولي" الأرجنتينية: "حسناً يا صديقي، سيأتي العام المقبل إلى مدريد، الموسم المقبل، نعم، نعم".
وأوضح تيباس أن الفريق الملكي والمهاجم الفتّاك البالغ 25 عاماً توصّلا لاتفاق ينضم فيه هداف مونديال 2022 لمدة خمس سنوات.
وأضاف أن مبابي "أحد أفضل اللاعبين في العالم. لكن حسناً، هناك (البرازيلي) فينيسيوس و(الإنكليزي) بيلينيغهام، سيكون لمدريد تشكيلة قوية".

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