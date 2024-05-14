رئيس المنطقة التربوية في الجنوب زار"مدرسة صيدا الرسمية الإبتدائية المختلطة" منوهاً بجهود مديرتها ومهنئاً بنيلها شهادة الدكتوراه

زار رئيس المنطقة التربوية في الجنوب الأستاذ أحمد صالح يرافقه مسؤول التحقيق في المنطقة التربوية الاستاذ حسين علامة "مدرسة صيدا الرسمية الإبتدائية المختلطة" في المدينة القديمة ، مهنئاً مديرتها الدكتورة أماني حسنا على جهودها في تفعيل وتطوير المدرسة ومباركاً لها نيلها شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها.

وقام صالح برفقة علامة والمديرة حسنا وناظرة المدرسة الأستاذة مريم الغربي بجولة في أرجاء المدرسة توقفوا خلالها في بعض الصفوف الدراسية والمرافق الرياضية والثقافية، واستمع من بعض الطلاب والمعلمين إلى آرائهم واحتياجاتهم لجهة ضرورة تطوير البرامج التعليمية . وتوجه صالح الى الطلاب بكلمة حثهم فيها على المثابرة في تحصيلهم العلمي على تحقيق أهدافهم.

ونوه صالح بما تقوم به المديرة حسنا والفريق الاداري والمعلمين في سبيل تحقيق النجاح الأكاديمي للطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، مثنياً على قيادتها الفعالة ودورها في تحفيز الطلاب على تحقيق أقصى إمكاناتهم.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس المنطقة التربوية للمديرة حسنا شهادة تنويه بجهودها وتفانيها في مهامها الإدارية التربوية ، وجاء فيها :" ان المنطقة التربوية في الجنوب ، وتقديراً منها للجهود الكبيرة التي قمتِ بها بوحي من ضميرك في حقل التربية والتعليم ، تنوه بحسن تنظيمك وادارتك لمدرسة صيدا الرسمية الإبتدائية ، وتأمل أن تستمري في حسن أدائك فتكوني مثلاً يحتذى وقدوة للجميع ".

بدورها قدمت المديرة الدكتورة حسنا هدية تذكارية لصالح تعبيرا عن تقديرها لهذه الزيارة ولهذا التكريم. وقالت :"إن مدرسة صيدا الرسمية الابتدائية الرسمية مديرةً وهيئةً إداريةً وتعليمية وتلامذةً وعاملين، تشكر المنطقة التربوية ورئيسها على هذه اللفتة التربوية المحفزة"..