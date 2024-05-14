مؤسسة الحريري: معاينة 250 تلميذاً ضمن برنامج الصحة المدرسية و140 مريضاً ضمن برنامج العيادات النقالة وتنفيذ 70 مهمة نقل مرضى

تواصل مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة عبر "مركز الحريري الطبي الإجتماعي والجهاز الطبي المتنقل" التابعين لها برامج الخدمات الصحية في صيدا والجوار :

* برنامج العيادات النقالة المجانية بالشراكة مع وزارة الصحة.

* برنامج الصحة المدرسية .

* برنامج النقل المجاني للمرضى من الحالات غير الطارئة.

العيادات النقالة

فضمن برنامج العيادات النقالة المجانية وبالشراكة مع وزارة الصحة ، أعلنت المؤسسة أن هذه العيادات عاينت خلال شهر نيسان 140 مريضاً من المواطنين والمقيمين ومن بينهم نازحون من مناطق الجنوب، حيث أجريت لهم الفحوصات الطبية والرعاية الأولية في الأحياء التي زارتها العيادات النقالة وهي : " البستان الكبير ( مركز جمعية سنابل البشرى ) ، الشرحبيل – بقسطا ( مركز دار السلام للرعاية الاجتماعية التابع لجمعية جامع البحر الخيرية )، الوسطاني ( مركز صندوق الزكاة ) ، مكسر العبد ( مسجد الحاج بهاء الدين الحريري ) وتعمير عين الحلوة ( مركز المجتمع المحلي التابع لمؤسسة الحريري)" .

الصحة المدرسية

وضمن برنامج الصحة المدرسية ، عاين مركز الحريري الطبي الإجتماعي عبر الجهاز الطبي المتنقل، 250 تلميذاً في مدرسة صيدا الرسمية الإبتدائية المختلطة في صيدا القديمة ( الرشدية سابقاً) أجريت لهم فحوصات طبية شاملة ، وفحص نظر وكشف على صحة الفم والأسنان ، وعلى سجل اللقاحات الخاص بكل تلميذ للتأكد من تلقيهم اللقاحات الأساسية اللازمة وتلقيح من لم يتلق منهم اللقاح وتحويل من هم بحاجة لمتابعة صحية الى مركز الحريري الطبي الاجتماعي .

برنامج نقل المرضى

كما أعلنت مؤسسة الحريري أنها وضمن برنامج النقل المجاني للمرضى من الحالات غير الطارئة ( حالات الإستشفاء وغسيل كلى وذوي الاحتياجات الخاصة) في صيدا وجوارها من المنازل والى المستشفيات وبالعكس، قام الجهاز الطبي المتنقل خلال شهر واحد بـ 70 مهمة نقل مرضى في مناطق " وسط المدينة وشمالها وجنوبها، صيدا القديمة ، تعمير عين الحلوة ، سيروب ، طريق الثكنة، حارة صيدا ، القياعة ، الهلالية، عبرا ، مجدليون، والغازية ".

ودعت المؤسسة كل من يحتاج لنقل طبي وليس لديه الإمكانية لذلك أو كان من ذوي الاحتياجات الخاصة للإتصال بالجهاز الطبي المتنقل على الرقم 81892578.