الحلبي ترأس اجتماعا تربويا: لا سياسة ولا مصالح خاصة ولا أهواء تفرق الأسرة التربوية

دعا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، خلال اجتماع إداري تربوي موسع ضم المدير العام للتربية عماد الأشقر وكل رؤساء الوحدات في المديرية، إلى "متابعة العمل كفريق عمل واحد".

وذكّر الحلبي، بأنه "لا ​سياسية​ ولا مصالح خاصة ولا أهواء تفرق الأسرة التربوية"، معتبرا ان "هذا الفريق حقق الكثير، وان وزارة التربية تكاد تكون في طليعة الوزارات التي حققت إنجازات في الزمن المستحيل".

وشدد على ان "هذا النجاح ليس عمل الوزير وحده بل تضامن فريق العمل وتحمله المسؤولية"، مشيراً الى أن "أمامنا استحقاقات اولها الإمتحانات الرسمية وهي شأن وطني يقتضي أن نتعاضد جميعا من اجل إنجازها وسلامتها ونزاهتها بإشراف من رئيس اللجان الفاحصة".

كذلك دعا الجميع إلى "إبعاد السياسة عن التربية، وهنا نقصد السياسة بمعناها السيىء وليس السياسة الحقيقية التي هي حسن إدارة الخير العام".

وأكد الحلبي، أنه "كما دخل التربية من اليوم الأول لتسلمه الحقيبة يؤمن بالعمل الفريقي من دون أجندة شخصية، لأن الهدف الأول هو إنقاذ المدرسة ووقف الإنهيار في التعليم الرسمي العام والمهني والجامعة اللبنانية".

وفي سياق منفصل، استقبل الوزير الحلبي وفدا من بلدة مجدلبعنا، وفدا من تلامذة الصف الثاني الثانوي في ثانوية راشيا الرسمية المختلطة، النائب وائل أبو فاعور، ورئيس بلدية بعبدا أنطوان الحلو ثم ترأس إجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء وتم عرض الملفات التي تم إنجازها للجامعات خصوصا المتأخرة منها منذ سنوات وتخطى عددها 280 ملفا.