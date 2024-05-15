رئيس بلدية صيدا د. بديع واكب تسيير الآليات الجديدة لشركة NTCC وتوزيع مستوعبات النفايات وجال في السوق التجاري

قام رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع بجولة ميدانية في عدد من شوارع المدينة حيث واكب مع صاحب شركة NTCC الحاج ماهر السايس ونجله المدير العام للشركة السيد زكي السايس ، وبحضور السيدين مصطفى الأرناؤوط وأحمد الغربي، تسيير الآليات الجديد للشركة الخاصة برفع ونقل النفايات، التي تحمل شعار" حلوه صيدا نظيفة " ملصقا على صور قلعة صيدا البحرية . كما تابع توزيع مستوعبات النفايات الجديدة التي تحمل إسم الشركة في عدد من شوارع المدينة، حيث سيتم تباعا نشر وتوزيع هذه المستوعبات على مختلف الأحياء.

وستبادر الشركة بالقيام بصيانة المستوعبات التي تحتاج للصيانة، والتي تم نشرها وتوزيعها في عدد من الأحياء والشوارع بمبادرات من هيئات ومؤسسات خاصة في المجتمع المدني والأهلي.

جولة السوق التجاري

كما قام د. بديع بجولة ميدانية في السوق التجاري مع قائد الشرطة البلدية المفوض بدر القوام وممثل لجان السوق السيد رامي الرفاعي، وعضو مجلس جمعية تجار صيدا السيد وائل قصب وبمواكبة من دورية للشرطة البلدية.

وإطلع د. بديع على وضع السوق في ظل تطبيق الإجراءات البلدية التنظيمة، والتي تتعلق بضبط المخالفات وتنظيم العربات والبسطات . كما استمع لآراء عدد من أصحاب المحال والتجار والعربات في محلة الشاكرية والسوق التجاري وحائط مقبرة صيدا القديمة بما يتعلق بالإجراءات التنظيمية .