حزب الله ولجان العمل في المخيمات نظموا يوماً صحياً مجانياً في سيروب ومخيمي عين الحلوة والمية ومية

نظمت الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله وبالتعاون مع لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات يوماً صحياً مجانياً تخصصياً في قاعة مضافة آل كعوش في مخيم مية ومية وفي باحة أحد المنازل في منطقة سيروب وفي مستشفى القدس في مخيم عين الحلوة بمناسبة إحياء الذكرى ال76 للنكبة ودعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ومقاومته الباسلة والشريفة، شملت أهالي المناطق المذكورة حيث بلغ مجموع المستفيدين 389 مريضاً في اختصاصي الصحة العامة والاطفال كما تم توزيع 1099 وحدة دواء.

وشارك في هذا النشاط الصحي 8 أطباء متخصصين في الصحة العامة والأطفال و 21 ممرضة. وأشرف على الحملة حركة أنصار الله ولجان العمل بالمخيمات ومديرية جبل عامل الثانية في الهيئة الصحية الإسلامية.

كما زار النشاط مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر الذي أثنى على هذه الأنشطة الخدماتية والتي تخفف عن كاهل الناس خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد. كما توجه بالشكر والتقدير للأطباء العاملين على جهودهم المخلصة في خدمة أهلنا من الشعبين اللبناني والفلسطيني.